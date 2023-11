Pierwsze takie osiedle. Będą mieli czyste ogrzewanie

Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu, podkreśla, że od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Gmina stara się podążać za nowoczesnością, realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców. Wprowadzono wiele inicjatyw mających na celu poprawę jakości środowiska, takich jak dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego dla mieszkańców, pilotażowy system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, czy produkcję polepszacza do gleb przez Śremskie Wodociągi. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia.