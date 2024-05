Platforma X Elona Muska pod lupą Unii Europejskiej. Grożą jej wysokie kary

Jak podaje portal TechCrunch, możliwe wykroczenia przeciwko zasadom DSA mogą prowadzić do nałożenia na Muska wysokich kar finansowych, osiągających nawet do 6 procent rocznych globalnych przychodów firmy.

W ramach dochodzenia DSA, 8 maja 2024 roku, Komisja Europejska przesłała do X formalne zapytanie o informacje (RFI), domagając się dodatkowych danych na temat prowadzonych badań. Dochodzenie skupia się na ryzykach związanych z obecnością nielegalnych treści, manipulacyjnym designem, brakami w transparentności reklam oraz dostępie do danych platformy przez badaczy. RFI obejmuje również nowe obawy, takie jak działania X w obszarze moderacji treści i zasoby na to przeznaczone, w świetle najnowszego raportu o przejrzystości, co jest jednym z wymogów DSA.