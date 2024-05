Implant mózgowy Muska uległ awarii. Dowiedz się, co było jej przyczyną

Elon Musk ogłosił w marcu 2024 roku, że jego przedsiębiorstwo Neuralink dokonało wszczepienia pierwszego implantu do mózgu pacjenta. 29-letni Noland Arbaugh, który doznał paraliżu po wypadku podczas nurkowania, jest w stanie po tym zabiegu kierować kursorem i grać w "Civilization VI" przy użyciu myśli. Technologia ta pozwala na nawet kilkugodzinną, intensywną rozgrywkę. Warto jednak zaznaczyć, że urządzenie trzeba regularnie ładować co osiem godzin. Musk podkreślił, że w przyszłości implanty od Neuralink pozwolą chodzić osobom, które mają uszkodzony rdzeń kręgowy.

Pomimo tego, że początkowo rezultaty badań zdawały się obiecujące, to jednak szybko dały znać o sobie pewne problemy. Okazało się, że wszczepiony Nolandowi Arbaugh implant N1, który miał stworzyć interfejs mózg-komputer pozwalający na sterowanie urządzeniami wyłącznie za pomocą myśli, zmagała się z trudnościami wynikającymi z ultracienkich elektrod.

Według informacji udostępnionych przez IFLScience kilka tygodni po zabiegu część elektrod wysunęła się z mózgu, co spowodowało zmniejszenie liczby efektywnie działających elektrod. To z kolei osłabiło zdolność kontrolowania kursora komputerowego za pomocą myśli, zmniejszając w efekcie szybkość i precyzję działania. Neuralink zdołał jednak wprowadzić modyfikacje do algorytmów rejestrujących i przetwarzających sygnały neuronowe. Firma poinformowała, że dzięki tym zmianom osiągnięto "szybką i trwałą poprawę", która przekroczyła wstępne osiągnięcia Arbaugha.