Podniebny hotel zasilany energią atomową. Ma mieć nawet basen i kilka sal kinowych

Za projekt odpowiada Tony Homlsten , a nową wizją zajął się Hashem Alghaili z Jemenu. Filmowiec specjalizuje się nie tylko w kręceniu wideo, ale również modelowaniu 3D. Według niego, mamy do czynienia nie tylko z pomysłem na kompletnie nową formę spędzania czasu i wycieczkowania, ale przede wszystkim z wizją przyszłości dotyczącą transportu.

Luksusowy podniebny wycieczkowiec zasilany silnikami atomowymi to póki co pieśń przyszłości.

Podniebny wycieczkowiec ma pełnić również rolę hotelu. Na pokładzie miałoby być mnóstwo osób odpowiadających za obsługę gości, baseny, siłownie, centrum handlowe, kina i inne rozrywki – zupełnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku luksusowych statków wycieczkowych . Jak widać na filmie zamieszczonym w serwisie YouTube, samolot ma mieć kilka poziomów.

Wśród komentarzy pod filmem, pojawiły się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa takiej konstrukcji. Ogromna latająca maszyna, mająca na pokładzie 20 silników zasilanych energią atomową brzmi przerażająco w kontekście potencjalnej awarii i rozbicia. Można by przyrównać to do ogromnej, drogiej bomby. Inni uważają natomiast, że wyprawienie przyjęcia weselnego w przestrzeni powietrznej na luksusowym wycieczkowcu mogłoby być niezapomnianym przeżyciem.