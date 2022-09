Polski szyfrator dla naszej armii. Żołnierze będą korzystać z "USKN 100L"

Jak informuje CyberDefence24 urządzenie zostało w całości zaprojektowane i zmontowane przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DK WOC) oraz podległy mu pion kryptologii. Co istotne, spełnia rygorystyczne wymogi stawiane przez Pentagon i jest kompatybilne z rozwiązaniami używanymi przez sojuszników Polski. Jednostka pracuje również nad innymi rozwiązaniami.

Jak podkreśla Marek Gajek w książce opisującej Enigmę: "niepozorne urządzenie generowało 3 * 10 do potęgi 114. kombinacji – liczbę wielokroć przewyższającą liczbę atomów w znanym nam Wszechświecie. Złożoność szyfru odsyłała do lamusa wszystkie dotychczasowe metody łamania szyfrów i kodów". Wszystko to przekładało się na trudności w złamaniu generowanego przez urządzenie szyfru.