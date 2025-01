Pomoc w kuchni na Dzień Babci – Top 5 robotów kuchennych

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Wielofunkcyjny robot kuchenny ICOOOK MRK-38 2.0

iCOOOK MRK-38 2.0 to wszechstronny robot kuchenny o pojemności 3,5 litra, który sprawia, że przygotowywanie domowych posiłków staje się nie tylko szybsze, lecz także przyjemniejsze. Jego konstrukcja łączy w sobie kompaktowe wymiary z solidnym wykonaniem, co pozwala na bezproblemowe wkomponowanie urządzenia w każdą kuchnię. Wbudowana funkcja gotowania z ustawianiem temperatury i precyzyjną regulacją czasu przyczynia się do uzyskania idealnych rezultatów, nawet gdy przyrządzamy dania wymagające starannej kontroli ciepła. Robot oferuje liczne tryby pracy, w tym mieszanie, siekanie, blendowanie, gotowanie na parze oraz wyrabianie ciasta, co w praktyce przekłada się na możliwość przygotowania obiadów i deserów w jednym urządzeniu. Dzięki inteligentnej łączności Wi-Fi użytkownik może zdalnie dostosować parametry pracy robota, a także korzystać z rozszerzonej bazy przepisów dostępnej w dedykowanej aplikacji. Silnik urządzenia jest na tyle mocny, że bez trudu radzi sobie z zagniataniem ciasta drożdżowego, czy mieleniem orzechów.

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364

Bosch MUM58364 to robot kuchenny, który oferuje wysoką moc 1 000 watów, ułatwiając pracę nawet z wymagającymi produktami spożywczymi. Wytrzymała obudowa w eleganckim stylu wyróżnia go na tle innych urządzeń, a przy tym zapewnia trwałość i stabilność. Dzięki dołączonym akcesoriom można z łatwością posiekać, zmielić czy zblendować składniki, co niewątpliwie sprzyja kulinarnym eksperymentom. Ciekawym dodatkiem w tym modelu jest krajarka w kostkę, która pozwala szybko uzyskać równe kawałki warzyw lub owoców, sprawdzając się między innymi przy przygotowywaniu sałatek, czy zup typu krem. Płynna regulacja prędkości i impulsowy tryb pracy wspomagają precyzyjne dopasowanie robota do potrzeb konkretnego przepisu, a duża misa z solidną rączką ułatwia mieszanie składników w większej ilości.

Zestaw KENWOOD CPG35.000GY (KZM35.000GY + HMP40.000GY + FDP22.130.GY)

Zestaw Kenwood CPG35.000GY to kompleksowe rozwiązanie dla osób, które chcą wyposażyć kuchnię w kilka przydatnych urządzeń, zachowując przy tym spójną stylistykę. W komplecie znajduje się robot kuchenny FDP22.130.GY, mikser ręczny HMP40.000GY oraz młynek do przypraw i kawy KZM35.000GY. Zestaw stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby każdego miłośnika gotowania. Robot kuchenny oferuje wydajny silnik, który bez trudu radzi sobie z siekaniem czy blendowaniem warzyw, owoców i innych produktów, a w dodatku można w nim szybko wyrobić ciasto na domowe wypieki. Wielofunkcyjna misa oraz wygodne nasadki pozwalają oszczędzić czas i energię, ograniczając liczbę naczyń używanych w procesie przygotowywania potraw. Mikser ręczny ułatwia spienianie śmietany czy ubijanie białek, a dzięki zastosowaniu kilku biegów prędkości można dostosować intensywność mieszania do aktualnych potrzeb.

Robot wielofunkcyjny PHILIPIAK COOKOVER C-01

Robot wielofunkcyjny PHILIPIAK COOKOVER C-01 to innowacyjne urządzenie kuchenne, które łączy funkcje kilkunastu sprzętów, oferując wygodę, oszczędność czasu i miejsca w kuchni. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wsparciu aplikacji Philipiak Home, gotowanie staje się prostsze i bardziej efektywne, pozwalając na przygotowanie różnorodnych dań – od zup i pieczywa, przez napoje, aż po zdrowe potrawy na parze. Cookover to idealne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kucharzy, umożliwiające tworzenie zdrowych i smacznych posiłków z łatwością i przyjemnością.

Robot kuchenny ICOOOK PRO MRK-58

iCOOOK PRO MRK-58 został zaprojektowany z myślą o ergonomii, dlatego panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem pozwala na intuicyjny dobór parametrów, a pokrywa misy z otworem do uzupełniania składników umożliwia dolewanie płynów czy dosypywanie przypraw, bez konieczności przerywania pracy robota. Funkcja smażenia gorącym powietrzem (Air Fryer) pomaga uzyskać chrupiącą skórkę przy znacznym ograniczeniu tłuszczu, co stanowi zdrowszą alternatywę dla tradycyjnego smażenia. Urządzenie dba także o bezpieczeństwo, nie uruchamiając się w razie niewłaściwego zmontowania poszczególnych elementów. Mocny silnik i dobrze zaprojektowane ostrza umożliwiają blendowanie nawet twardych produktów takich jak orzechy czy kostki lodu, a stabilna podstawa zapobiega drganiom w trakcie pracy.

