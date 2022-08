Pożary fotowoltaiki. To urządzenie może ocalić twój dom

Złącza MC4 pozwalają na łączenie kolejnych modułów fotowoltaicznych w łańcuchy. Jeśli są one dobrze wykonane, nie powinno być żadnych problemów. Natomiast w przypadku wadliwych złącz, może dojść do sytuacji, w której połączenie jest luźne, co z kolei przekłada się na wzrost temperatury złącza. To z kolei może doprowadzić do wybuchu pożaru.