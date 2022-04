Prąd z fal morskich. To nowy pomysł na zieloną energię

Jak czytamy w przytaczanej przez serwis WNP wypowiedzi Inny Braverman, założycielki i dyrektora generalnego Eco Wave Power, Hiszpania chce do 2030 roku pozyskiwać 74 proc. energii elektrycznej z OZE. Do tego celu może wykorzystać energię fal morskich - łączna długość linii brzegowej tego kraju to aż 8000 kilometrów.