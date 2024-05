Prawie każdy zamrażalnik to ma. Używaj co 3 miesiące, a zaoszczędzisz

Prawie każdy zamrażalnik to ma. Używaj co 3 miesiące, a zaoszczędzisz

Zamrażarki różnią się od siebie na wiele sposobów, dlatego każde urządzenie wymaga indywidualnego podejścia. Na początek warto sprawdzić, czy twoja zamrażarka ma funkcję "No Frost". Wielu producentów wyposaża swoje urządzenia w tę technologię, co oznacza, że nie musisz martwić się o osadzający się lód. Jeśli jednak korzystasz ze starszego modelu, pamiętaj o regularnym rozmrażaniu.

Dlaczego rozmrażanie zamrażarki jest tak ważne?

Jeżeli zauważasz, że szuflady w twojej zamrażarce nie zamykają się prawidłowo, a na ściankach pojawia się gruby szron, to jasny sygnał, że nadszedł czas na rozmrażanie. Proces ten najlepiej jest przeprowadzać co najmniej raz na trzy miesiące, zamiast czekać, aż coś zacznie ci przeszkadzać.

Zamrażarki bez lodu zużywają mniej energii, co prowadzi do niższych rachunków i mniejszej awaryjności urządzenia. Ponadto, mniejsze zużycie energii oznacza, że bardziej prądożerne urządzenia staną się bardziej ekonomiczne. Ponadto w czystej zamrażarce żywność jest mniej podatna na psucie się i smakuje lepiej. Jeśli dawno nie rozmrażałeś swojej zamrażarki, może to być odpowiedni moment, aby o tym pomyśleć.

Jest jeden element, na który warto zwrócić szczególną uwagę: rozpocznij proces rozmrażania od opróżnienia wszystkich półek, otwarcia drzwi i odłączenia urządzenia od zasilania. Możesz również wyłączyć bezpieczniki, jeśli masz utrudniony dostęp do gniazda zasilania.

Jak prawidłowo rozmrozić zamrażarkę?

Po wyłączeniu zasilania, wiele osób zostawia zamrażarkę na jakiś czas, aby lód mógł stopnieć. Należy jednak pamiętać, że na dole urządzenia może znajdować się specjalny zawór lub lejek do usuwania nadmiaru wody - należy go otworzyć lub wysunąć na początku procesu rozmrażania. Jego lokalizacja i wygląd zależą od modelu zamrażarki, warto więc sprawdzić to w instrukcji obsługi. Po wyjęciu półek, powinieneś go z łatwością zauważyć, chyba że twoja zamrażarka nie posiada tego elementu.

Następnym krokiem jest podstawienie pod lejek jakiegoś naczynia, na przykład blachy z piekarnika, która częściowo zmieści się pod zamrażarką. Warto również zabezpieczyć próg zamrażarki ręcznikiem, aby resztki wody nie zalały pomieszczenia. Jeśli w zamrażarce znajdują się duże ilości szronu, może być potrzebne większe naczynie.