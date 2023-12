Wyciągnij z pralki, zanim ją uruchomisz. Zmniejszysz rachunki

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas prania jest przeładowywanie bębna pralki. Jeśli masz zwyczaj wypełniania go do granic możliwości, a nawet zmuszania do niego ubrań na siłę, powinieneś jak najszybciej to zmienić. Pralka przepełniona do granic swojej pojemności nie działa efektywnie. W rezultacie ubrania często nie są dobrze wyprane - zostają na nich plamy lub nieprzyjemny zapach. To zmusza do ponownego prania, co zwiększa zużycie wody i prądu. Aby tego uniknąć, zawsze sprawdzaj, czy do załadowanej pralki możesz swobodnie włożyć rękę. Jeśli tak, możesz bez obaw uruchomić urządzenie.