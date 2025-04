Protest na konferencji Microsoft: Kontrowersje wokół współpracy z izraelską armią

Tradycyjne struktury analityczne wojsk nie wystarczają, by szybko i efektywnie analizować ten strumień informacji. Dlatego wprowadzane są algorytmy AI, które mogą skracać wiele godzin nagrań do krótkich fragmentów, wymagających dalszej analizy przez specjalistów jest bardzo doceniane.

Te same algorytmy wspierają również proces podejmowania decyzji, umożliwiając szybkie przekazywanie danych z sekcji operacyjnych do analityków i dowództwa, co sprzyja podejmowaniu błyskawicznych działań, jak na przykład ataki lotnicze czy ostrzał artyleryjski. Informatyczne systemy dowodzenia stają się normą — podobny koncepcyjnie system jest testowany przez US Army, a prowizoryczne, korzystające z platform takich jak Discord, przez siły zbrojne Ukrainy czy Rosji.