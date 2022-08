Rewolucja w rolnictwie. Przygotujcie się na podwodne uprawy

Badania prowadzi włoski startup Nemo’s Garden. Jego założycielem jest Sergio Gamberini, właściciel firmy Ocean Reef Group produkującej sprzęt do nurkowana. Prywatnie to pasjonat ogrodnictwa. Pomysł na podwodne uprawy pojawił się w jego głowie przypadkiem, gdy zastanawiał się nad idealnymi warunkami do uprawy bazylii.

Tak narodziła się pierwsza, niewielka farma, która rozrosła się już do rozmiarów pokaźnego ogrodu. W dalszym rozwoju Nemo’s Garden wspomogą inżynierowie z Siemensa – obie firmy ogłosiły właśnie współpracę.

Podwodne rolnictwo – remedium na katastrofę klimatyczną?

Jak informuje Siemens w komunikacie prasowym, uprawy zajmują obecnie ok. 11 proc. powierzchni planety. To dużo, ale liczba ludności na świecie wciąż rośnie, a zmiany klimatyczne stają się coraz groźniejsze. Dotyczy to szczególnie biedniejszych regionów świata takich jak Afryka czy Azja Południowo-Wschodnia, gdzie gwałtowne susze i upały niszczą uprawy i wywołują klęski głodu. Na szczęście istnieje idealne środowisko do uprawy – morza i oceany.

Jak wskazują naukowcy, woda zapewnia doskonałe warunki do uprawy. W specjalnie przygotowanych kopułach panuje stała temperatura 26 stopni Celsjusza oraz wilgotność powietrza wynosząca 83 proc., co jest optymalną wartością dla dużej części roślin jadalnych i przemysłowych. Ilość dostarczanego światła można regulować w zależności od głębokości, na której znajdują się uprawy, co pozwala kontrolować ich tempo wzrostu. Tak wygląda prototyp podwodnej farmy od Nemo's Garden:





Źródło zdjęć: © Nemo's Garden [ 1 / 3 ] Podwodna farma Nemo's Garden – widok z góry

Siemens pomoże w dalszych badaniach

Naukowcy z Ocean Reef Group skutecznie prowadzą farmę już od kilku lat. Na kanale Youtube prowadzonym przez firmę regularnie pojawiają się livestreamy z wnętrza kopuły, a co roku twórcy prezentują, jak wygląda projekt:

Teraz Siemens pomoże im w dalszych badaniach. Inżynierowie z niemieckiego koncernu wykorzystali narzędzie Siemens MindSphere umożliwiające analizę dużej ilości danych. Na ich podstawie przygotowali algorytm, który w wirtualnym środowisku będzie uczył się zarządzania uprawami. Pozwoli to zrobotyzować cały proces i ograniczyć konieczność nadzoru ze strony człowieka.

Trzeba przyznać, że projekt jest przełomowy, choć naukowców czekają jeszcze długie lata badań i eksperymentów. Jeśli Nemo’s Garden i Siemensowi uda się zmniejszyć koszty podwodnych farm do akceptowalnego poziomu, czeka nas prawdziwa rewolucja w rolnictwie. To szansa na ograniczenie skutków katastrofy klimatycznej – miejmy nadzieję, że uda nam się ją wykorzystać.