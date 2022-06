Robot, który uwolni nas od sprzątania. Przyszli klienci już w niego uwierzyli

Na amerykańskiej platformie Indiegogo najnowszy Roidmi EVA jest już dostępny za nieco ponad 670 dolarów (ze zniżką). Dlaczego właśnie tam? Bo to miejsce wysoko cenione przez specjalistów i pierwsza platforma finansowania społecznego, gdzie trafiają innowacyjne projekty, które nie chcą czekać na akceptacje, dotacje czy dużych inwestorów. Tam zyskują dodatkowe finansowanie od indywidulanych klientów, a także ich opinie, uwagi, porady oraz potrzeby. A to w tworzeniu produktu jest najważniejsze.

Platforma jest także miejscem, które pokazuje, czy – a jeśli tak, to jakie – jest zainteresowanie danym produktem. Robot Roidmi EVA ma dziś wielką wartość. Wyceniono ją, póki co, na 1,1 mln dolarów. Oznacza to, że zainteresowanie klientów urządzeniem jest ogromne, a wiara w jego możliwości zachęca producentów do dalszych prac nad kolejnymi rozwiązaniami technologiczno-przemysłowymi.

Branża robotyki na Indiegogo charakteryzuje się ostrą konkurencją. Wciąż pojawiają się nowe marki oraz modele. Robot Roidmi EVA mimo tych wyzwań przekonał klientów, bo oczekiwanie przerodziło się z hasła: "wykonanie zadania" do "wykonania go dobrze".

Robot 5 w 1

Inteligentne urządzenia domowe czyszcząco-myjące są dziś wszechobecne i wciąż ulepszane. Nie wystarcza nam już tylko funkcja odkurzania. Chcemy więcej. Dużo więcej.

Roidmi EVA wszystko nam to dostarczy. To pierwszy na świecie robot 5 w 1. Co to oznacza?

To, że jedno urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: automatyczne mycie mopem, automatyczne suszenie mopem na dodatek antybakteryjne i zapobiegające powstawaniu pleśni, automatyczne usuwanie kurzu oraz odkurzanie i mopowanie.

Roidmi EVA jest równie dobry, a może, jak twierdzą autorzy projektu, lepszy niż topowa konkurencja. Robot popularnej amerykańskiej marki sam się co prawda opróżnia, ale nie czyści.

Inny – równie popularny – nie potrafi pozbyć się śmieci.

No i to co jest kluczowe: Roidmi jest tańszy niż konkurencja

Co potrafi nowe urządzenie?

Nie dość, że ma wszystko to, co inne urządzenia samoczyszczące tego typu, to jeszcze doposażono go w wiele dodatkowych, nowoczesnych funkcji. I to one wyznaczają wysoką jakość robota Roidmi EVA.

Firma Xiaomi, będąca producentem robota, jako pierwsza na świecie wprowadziła automatyczne mycie mopem za pomocą wielofunkcyjnej stacji domowej. Jak to działa?

W stacji dokującej znajdują się dwa 4-litrowe zbiorniki – jeden na czystą wodę, a drugi na nieczystości. Gdy robot wróci, aby się naładować, stacja będzie pompować czystą wodę ze zbiornika po prawej stronie, myć nakładki mopujące i przepompowywać nieczystości do drugiego zbiornika. Cały proces przebiega automatycznie.

Podobnie jak opróżnianie. Robot sam wykonuje to zadanie. Gromadzi zanieczyszczenia w

3-litrowym antybakteryjnym (niszczy 99,9 proc. bakterii) i antyzapachowym worku na kurz. Może to robić przez 60 dni, więc nie trzeba co chwilę sprawdzać stanu zapełnienia. Zresztą, gdy worek będzie pełny, urządzenie samo nas o tym powiadomi.

Nowoczesnym rozwiązaniem jest także automatyczne suszenie. Stacja może błyskawicznie wysuszyć nakładki mopujące. Silny podmuch niszczy jednocześnie bakterie, nie pozwala osadzić się pleśni, a także usuwa nieprzyjemne zapachy.

Antybakteryjne nakładki i mocne zasysanie

W nowym Roidmi EVA zastosowano ulepszony technologicznie moduł mopujący. Składa się z dwóch 4-calowych antybakteryjnych nakładek w kształcie litery W. Szorują one podłogę 180 obrotów na minutę z siłą 12 N w dół, aby usunąć uporczywe plamy. A wysokiej jakości materiał nakładek mopujących jest odporny na bakterie i pleśnie, co zapobiega potencjalnym zagrożeniom higienicznym.

Jeśli chodzi o odkurzanie, Roidmi EVA posiada 4 ustawienia ssania, z których najwyższy to 3200Pa. Tak wysokie zasysanie może nie tylko zebrać nieczystości na podłodze, ale także w głębokich szczelinach.

Urządzenie podczas zamiatania, odkurzania czy mopowania wykrywa także różne powierzchnie. Dzięki temu mopowanie ominie dywan. Robot unika także innych przeszkód i radzi sobie z 2-centymetrowym progiem.

Dodatkowo Roidmi EVA podczas pracy zwiększa prędkość, gdy czyści wzdłuż ścian i w rogach pomieszczeń. Natomiast duża pojemność baterii 5200 mAh wystarczy na 250-minutowy czas pracy obejmujący do 250 mkw. powierzchni.

Technologia górą

Czym nas jeszcze zaskoczy Roidmi EVA? Kolorowy ekran LED urządzenia wyświetla status w czasie rzeczywistym. Natomiast w aplikacji na smartfonie możemy na bieżąco sprawdzać stan mycia podkładek mopujących, szybkie suszenie, stan zbiorników wody czy worka na śmieci.

Robot jest kompatybilny z innymi urządzeniami Roidmi, a także z aplikacją Mi Home, Alexa i Asystentem Google. Współpracuje także z asystentem inteligentnego domu.

Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom możemy zaprogramować sprzątanie odpowiednio nazywając różne pomieszczenia. Możemy także skonfigurować strefy, obszary w pokoju, a nawet kolejność ich sprzątania.

Czerwiec – miesiącem Roidmi EVA

Premiera nowego urządzenia na światowych rynkach będzie miała miejsce w czerwcu. To ważne wydarzenie, szczególnie dla osób, które planują zakup robota. Wszak to inwestycja na długie lata.

Atutem Roidmi EVA jest to, że praktycznie nie trzeba się nim zajmować. A to jest bardzo ważne. My zyskamy czas na odpoczynek lub hobby.

Roidmi EVA jest doskonałym wyborem. Po pierwsze – posiada mnóstwo funkcji, których nie mają inne urządzenia tego typu. Po drugie – jest tańszy od konkurencji.

Jeszcze do niedawna podobne urządzenia były poza zasięgiem finansowym większości rodzin. Dzisiaj różnica między tradycyjnym odkurzaczem a wielofunkcyjnym robotem stopniowo maleje. Może więc warto zainwestować w coś, co zastąpi nas w codziennych obowiązkach?