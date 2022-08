Robot, który zrobi drinka i porozmawia. Naukowcy sprawdzili jego działanie

Roboty społeczne to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Wielu ekspertów pracuje nad urządzeniami mogącymi zastąpić ludzi w kawiarniach, barach, restauracjach, ale też wielu innych miejscach. Do tej pory naukowcy skupiali się na testowaniu praktycznych możliwości tych robotów i opracowywaniu systemów, które będą skuteczne podczas przygotowywania czy podawania np. napojów. Niewielu koncentrowało się natomiast na sztucznym odtworzeniu społecznego aspektu wizyty w barze czy kawiarni, który również jest istotny.

Naukowcy z Uniwersytetu Neapolitańskiego Federico II we Włoszech postanowili to zmienić i opracowali interaktywny system robotyczny o nazwie BRILLO. Jest on dedykowany pracy barmana. Jak donosi Tech Xplore , system został opisany w artykule "Personalized Human-Robot Interaction with a Robot Bartender". Wynika z niego, że rozwiązanie pozwoli robotowi na spersonalizowane interakcje ze stałymi klientami.

Scenariusz barmański jest niezwykle trudny do zrealizowania za pomocą robotów, ale jest też bardzo interesujący z naukowego punktu widzenia – przekazała prof. Silvia Rossi, jedna z autorek systemu w rozmowie z Tech Xplore. Dodała też: w rzeczywistości ten scenariusz łączy złożoność sprawnego manipulowania przedmiotami w celu przygotowania napojów z potrzebą interakcji z użytkownikami. Co ciekawe, jednak wszystkie obecne zastosowania robotyki w scenariuszach barmańskich całkowicie ignorują część dotyczącą interakcji.

BRILLO, robot używany przez ekspertów, składa się z humanoidalnego korpusu i robotycznych ramion do przyrządzania napojów. Jego "twarz" zastępuje monitor, który pokazuje różnego rodzaju mimikę. Wyposażono go również w mikrofon, głośnik i kamerę, pozwalające zidentyfikować klienta m.in. na podstawie mowy ciała, czy wypowiadanych słów.

Więcej informacji na temat systemu pozwalającego na spersonalizowaną interakcję człowiek-robot można przeczytać w artykule "Personalized Human-Robot Interaction with a Robot Bartender", który ukazał się na łamach "UMAP '22 Adjunct: Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization".