Smartfon groźniejszy niż deska sedesowa? Ilość bakterii może przerażać

Te obserwacje potwierdzają wcześniejsze badania. Na przykład w 2012 roku badacze z University of Arizona stwierdzili, że telefony mogą być bardziej zanieczyszczone niż deski sedesowe. Badacze z University of Michigan zwracają uwagę, że sami przyczyniamy się do tego stanu rzeczy, na przykład zabierając telefony do toalety. Podczas spuszczania wody w atmosferze uwalniają się patogeny takie jak bakterie E. coli, wirus zapalenia wątroby typu A, paciorkowce i Salmonella.