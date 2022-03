SpaceX podnosi ceny. Internet od Elona Muska będzie droższy

Jak donosi Digital Trends, oprócz zmiany ceny zestawów Starlink kosmiczna firma Elona Muska podniesie również cenę miesięcznego abonamentu za usługę internetu satelitarnego z 99 do 110 USD. Oznacza to, że klienci firmy za usługę zapłacą nie około 420 zł, a blisko 470 zł, a cena zestawu Starlink wzrośnie z około 2130 zł do 2550 zł, a dla osób, które już wpłaciły depozyt, do 2340 zł (uwzględniając kurs dolara z 23 marca). W przypadku Polski cena za zestaw Starlink wzrośnie do 2960 zł, a za usługę do 449 zł.