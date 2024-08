Sprawdź dokładnie lustro. Wystarczy paznokieć

Mimo że wakacje lada moment będą za nami, warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie podczas przyszłych wyjazdów, niezależnie czy planujemy pobyt w hotelu, wynajmowanym pokoju lub mieszkaniu. Zbliża się jesień i zima, a wielu z nas wybierze się w tym czasie na zasłużony odpoczynek, czy to w górach, czy w cieplejsze rejony świata. Niestety nie każdy wynajmujący jest rzetelny , przez co może posuwać się do nieetycznych praktyk podglądania gości. Warto sprawdzić w tym zakresie m.in. lustra.

Test polega na przyłożeniu paznokcia do tafli lustra. Jeśli widzimy przerwę między paznokciem a jego odbiciem, lustro jest zwykłe. Jeśli odbicie paznokcia dotyka oryginału, może to sugerować lustro fenickie. Pamiętaj, że na odbicie wpływa wiele czynników, jak oświetlenie i materiał.

Przebywając w hotelu na wyjeździe, warto też sprawdzić, czy nie podgląda nas ukryta kamera. To co do zasady trudne, ale istnieje kilka metod, które mogą w tym pomóc. Przede wszystkim warto dokładnie sprawdzić wszelkie podejrzane urządzenia w pokoju, takie jak zegary, czujniki dymu, czy gniazdka elektryczne. Mogą one zawierać kamery szpiegowskie. Warto również skorzystać z aplikacji na smartfony, które wykrywają sygnały Wi-Fi wysyłane przez kamery. Jeśli coś wzbudzi podejrzenia, należy natychmiast zgłosić to personelowi hotelu.