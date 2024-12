Świąteczne gotowanie z multicookerem! TOP 5 przydatnych urządzeń do Twojej kuchni

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Multicooker TEFAL Cook4Me Touch Pro CY943130

TEFAL Cook4Me Touch Pro CY943130 to innowacyjny multicooker, który rewolucjonizuje codzienne gotowanie. Jest wyposażony w duży, kolorowy ekran dotykowy. Umożliwia intuicyjne sterowanie i dostęp do setek wbudowanych przepisów. Dzięki interaktywnemu interfejsowi, urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces przygotowania potraw, co sprawia, że nawet skomplikowane dania stają się proste w wykonaniu. Moc 1 600 watów i pojemność 6 litrów pozwalają na szybkie przygotowanie posiłków dla całej rodziny. Sześć trybów gotowania, w tym gotowanie pod ciśnieniem, na parze, duszenie, smażenie oraz podgrzewanie, daje nieograniczone możliwości kulinarne. Jednym z największych atutów Cook4Me Touch Pro jest funkcja łączności Wi-Fi, która umożliwia regularne aktualizacje przepisów i dostęp do nowych inspiracji kulinarnych.

Multicooker TEFAL CY912830

TEFAL CY912830 to wszechstronny multicooker, który zadowoli zarówno początkujących, jak i doświadczonych kucharzy. Urządzenie wyposażone jest w intuicyjny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem, co ułatwia wybór spośród wielu dostępnych funkcji. Wyjmowany garnek z powłoką nieprzywierającą jest łatwy w czyszczeniu i odporny na zarysowania. Bezpieczeństwo użytkowania zapewniają liczne zabezpieczenia, takie jak blokada pokrywy podczas gotowania pod ciśnieniem, czy system kontroli temperatury. Kompaktowy design i eleganckie wykończenie sprawiają, że urządzenie będzie ozdobą każdej kuchni.

Multicooker TEFAL RK622130 Simply Cook Plus

TEFAL RK622130 Simply Cook Plus to praktyczny multicooker, który ułatwi codzienne przygotowywanie posiłków. Funkcja opóźnionego startu i automatycznego podtrzymywania ciepła zapewnią maksymalną wygodę, umożliwiając dostosowanie gotowania do Twojego harmonogramu. Wyjmowana misa z powłoką nieprzywierającą gwarantuje równomierne rozprowadzanie ciepła i jest łatwa w czyszczeniu. Jeśli szukasz praktycznego prezentu, który ułatwi codzienne obowiązki i zachęci do kulinarnych eksperymentów, TEFAL RK622130 Simply Cook Plus będzie doskonałym wyborem.

Multicooker PHILIPS HD2151/40

Urządzenie oferuje ponad 35 wbudowanych programów, w tym opcje gotowania ryżu, zup, mięsa, a nawet deserów. Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem dotykowym ułatwia wybór odpowiednich ustawień, a funkcja opóźnionego startu i podtrzymywania ciepła zapewnia pełną kontrolę nad procesem gotowania. Wyjmowany garnek z powłoką nieprzywierającą jest odporny na zarysowania i łatwy w czyszczeniu. Dodatkowe udogodnienia, takie jak możliwość mycia akcesoriów w zmywarce czy kompaktowa budowa sprawiają, że multicooker jest nie tylko funkcjonalny, ale i wygodny w codziennym użytkowaniu.

Multicooker NINJA Foodi SmartLid OL650EU

NINJA Foodi SmartLid OL650EU to prawdziwa rewolucja w świecie multicookerów, oferująca niespotykaną dotąd wszechstronność i innowacyjne funkcje. Unikalna pokrywa SmartLid umożliwia łatwe przełączanie między trzema trybami gotowania. Dzięki temu możesz dusić, piec, smażyć i chrupać potrawy w jednym urządzeniu. Technologia TenderCrisp pozwala na uzyskanie soczystego wnętrza i chrupiącej skórki, co jest nieosiągalne w tradycyjnych multicookerach. Funkcja Smart Cook System z inteligentną sondą temperatury gwarantuje perfekcyjne rezultaty za każdym razem. Wyjmowany garnek z powłoką ceramiczną jest odporny na zarysowania i przystosowany do mycia w zmywarce. Dodatkowe akcesoria takie jak kosz do smażenia powietrzem czy ruszt do gotowania na dwóch poziomach, zwiększają funkcjonalność urządzenia.

