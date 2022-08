Syntetyczne mleko. To pomysł na walkę z katastrofą klimatyczną

Co istotne, naukowcy zauważają, że syntetyczne mleko nie tylko smakuje, ale też wygląda i pachnie jak tradycyjny produkt wytworzony przez krowy . To bardzo istotne, bo w przypadku innej alternatywy dla przemysłowej hodowli bydła, czyli sztucznego mięsa, występują znaczące różnice w smaku i wyglądzie, co może zniechęcić część potencjalnych klientów.

Jeśli naukowcom uda się rozwiązać powyższe problemy, to nic nie będzie stało na przeszkodzie do tego, żeby syntetyczne mleko trafiło na masową skalę do polskich sklepów. Niezależny think tank RethinkX przewiduje, że do 2030 r. w Stanach Zjednoczonych powstanie ok. 700 tys. miejsc pracy w sektorze fermentacji przemysłowej, co w większości ma dotyczyć właśnie produkcji syntetycznego mleka.