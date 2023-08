Szwecja stawia na atom. Co najmniej dziesięć reaktorów do 2045 r.

Szwecja będzie inwestować w energetykę jądrową. Tamtejszy rząd poinformował, że do 2045 r. w kraju ma powstać co najmniej dziesięć konwencjonalnych reaktorów jądrowych lub większa liczba reaktorów modułowych. Wynika to ze spodziewanego dwukrotnego wzrostu popytu na energię elektryczną.