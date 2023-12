Tajemniczy symbol na aparacie. Mało kto wie, do czego służy

Symbol przekreślonego koła jest nawiązaniem do greckiej litery "Phi" (czyt. "Fi"). Oznacza on miejsce, w którym znajduje się matryca światłoczuła lub płaszczyzna tradycyjnego materiału światłoczułego. To właśnie w tym miejscu padają promienie światła, które wcześniej przeszły przez obiektyw. Jednak symbol ten nie służy jedynie do informowania, ma on również praktyczne zastosowanie.