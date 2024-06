Tak sprawdzisz, czy twój smartfon cię podgląda. Wystarczy kilka kliknięć

W dzisiejszych realiach każdy z nas posiada smartfon, który stał się nieodłącznym elementem codzienności. Choć to niesamowite urządzenie, które upraszcza życie, może również służyć jako narzędzie do podglądania. Jak sprawdzić, które aplikacje i strony internetowe mają dostęp do kamery?

Obecnie wiele z zainstalowanych aplikacji na twoim smartfonie wymaga zgody na dostęp do aparatu. Dając tę zgodę otwierasz drzwi dla potencjalnych hakerów, którzy mogą cię obserwować przez przednią kamerę urządzenia. Poniżej przedstawiamy prosty sposób na ograniczenie dostępu do aparatu, tak by zmniejszyć ryzyko naruszenia twojej prywatności.

Ogranicz dostęp do kamery w telefonie

Nowoczesne smartfony są naszpikowane funkcjami, mającymi na celu uproszczenie naszego codziennego funkcjonowania. Media zachęcają do instalowania kolejnych aplikacji, co z kolei wiąże się z zakładaniem kont i udostępnianiem danych, w tym dostępu do kamery.

Aplikacje do komunikacji czy obróbki zdjęć rzeczywiście potrzebują takiego dostępu, jednak w wielu innych przypadkach nie jest on niezbędny do prawidłowego działania aplikacji. Jeśli więc obawiasz się, że twój telefon może być wykorzystywany jako narzędzie szpiegowskie, skorzystaj z poniższego sposobu, szczególnie jeśli posiadasz smartfon z systemem Android.

Zacznij od przeglądu aplikacji na swoim telefonie. Czy naprawdę wszystkie są ci niezbędne? Jeżeli nie, usuń te, które tylko zajmują miejsce w pamięci twojego urządzenia.

Po zakończeniu porządków wejdź w ustawienia swojego smartfona, znajdź zakładkę "aplikacje" i kliknij trzy kropki w górnym rogu ekranu. Pojawi się lista, na której znajduje się "menadżer uprawnień". Następnie wybierz "aparat" i sprawdź, które aplikacje mają dostęp do kamery. Zastanów się, które z nich rzeczywiście potrzebują tego uprawnienia. Im więcej aplikacji, tym większe ryzyko, że któraś z nich zostanie zainfekowana przez hakerów.

Witryny internetowe też mogą cię podglądać

Podczas odwiedzania nowych stron internetowych zazwyczaj musisz zaakceptować warunki i zgodzić się na śledzenie oraz udostępnienie pewnych funkcji, w tym dostępu do kamery w telefonie. W miarę upływu czasu zapominasz, że niektóre strony mają stały dostęp do tej funkcji twojego urządzenia. Dlatego warto co jakiś czas oczyszczać swoją przeglądarkę z nadmiaru witryn, które mają pozwolenie na dostęp do kamery.

Jak to zrobić? Otwórz przeglądarkę, kliknij trzy kropki w górnym rogu ekranu, a następnie przejdź do "ustawienia" i wybierz "ustawienia witryn". Ostatnim krokiem jest kliknięcie opcji "kamera" i odznaczenie wszystkich stron, które się wyświetlą. Kilka prostych kliknięć i twój telefon staje się bezpieczniejszy oraz chroni cię przed niechcianymi obserwatorami.