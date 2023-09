Tani, ekologiczny gaz w Polsce. Nowy zakład na Dolnym Śląsku

Inwestycja w zakład produkcji biogazu ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jak podaje LSSE, ma być to kolejny krok w kierunku osiągnięcia zamkniętej gospodarki odpadami. Budowa zakładu ma też korzystnie wpłynąć na lokalny rynek pracy.

Gaz będzie produkowany z odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym procesie fermentacji metanowej. Inwestycja SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk) ma być w stanie produkować ok. 1,5 tys. metrów sześciennych biometanu na godzinę. Jeśli będzie to możliwe, oczyszczony gaz będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej. Inną opcją jest skraplanie go do formy bioLNG i dostarczanie do sektora transportowego.