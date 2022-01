Telewizor cię szpieguje. Wie o tobie więcej, niż myślisz

"Telewizor nie jest już tylko urządzeniem do wyświetlania treści – stał się dwustronnym lustrem pozwalającym na obserwację użytkownika w czasie rzeczywistym przez sieć reklamodawców i brokerów danych" – mówi w rozmowie z The Guardian Rowenna Fielding, dyrektor firmy konsultingowej zajmującej się ochroną danych Miss IG Geek.

Teoretycznie większość inteligentnych telewizorów jest w stanie zbierać dane audio, wideo oraz te dotyczące użytkowania telewizora. Aktywacja głosowa to jedna z funkcji, która może gromadzić największe ilości danych. Mikrofony i oprogramowanie podczas nasłuchiwania poleceń, mogą rejestrować rozmowy i inne dźwięki w swoim zasięgu. Nagrania te mogą być przesyłane do analizy stronom trzecim.

Dane zebrane za pośrednictwem Smart TV stają się jeszcze bardziej wartościowe, gdy jest on połączony z innymi inteligentnymi urządzeniami, takimi jak smartfony czy laptopy. "Pozwala to na szczegółowe profilowanie poszczególnych osób: do danych z telewizora można dodać historię geolokalizacji, aktywność przeglądania stron internetowych i informacje z mediów społecznościowych" – wskazuje Fielding.