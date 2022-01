Ceny prądu w górę. Oto urządzenia, które zużywają go najwięcej

Sytuacja energetyczna Europy sprawia, że prąd drożeje. Obecnie w Polsce bezpośrednio odczuwają to głównie przedsiębiorstwa, ale i odbiorcy indywidualni powinni przyjrzeć się swoim rachunkom. Według danych udostępnionych przez serwis Rachuneo w taryfie G11 w 2022 roku zapłacimy średnio 0,72 - 0,82 zł za kilowatogodzinę. W 2021 roku cena ta wynosiła między 0,69 a 0,78 zł, w 2020 0,64 - 0,73 zł, a w 2019 0,57- 0,65 zł. W podanych stawkach uwzględniono też koszty dostarczenia prądu.

Sposobów na oszczędzanie energii jest całkiem sporo. Począwszy od wyłączania urządzeń, przez dokładne monitorowanie zużycia w czasie rzeczywistym. Aby jednak wiedzieć, na czym oszczędzać, trzeba przyjrzeć się zużyciu prądu przez poszczególne sprzęty. Do obliczeń przyjęliśmy koszt 0,75 zł za kWh.

Lodówka - zużycie prądu

Powołując się na dane udostępnione przez PGNiG, można stwierdzić, że lodówka zużywa średnio 0,74 kWh w ciągu dnia. Oznacza to, że w ciągu dnia za pracę lodówki zapłacimy ok. 0,56 zł, co w skali roku daje 202,58 zł.

Czajnik elektryczny - zużycie prądu

Jednym z bardziej energochłonnych urządzeń w domu jest czajnik elektryczny. Dysponuje on naprawdę mocną grzałką, co przekłada się na wysokie zużycie energii elektrycznej. Średnio moc czajnika wynosi 2000 W. Jeśli uznamy, że pracuje on dzienne przez średnio 20 minut, przełoży się to na zużycie około 0,66 kWh w ciągu doby. To kosztować nas będzie 50 groszy. W skali roku daje to 180,68 zł.

Płyta indukcyjna - pobór prądu

Płyta indukcyjna to najbardziej prądożerne urządzenie w naszym domu. W każdym przypadku koszty związane z jej wykorzystaniem mogą kształtować się inaczej. Na potrzeby naszego artykułu rozpatrzymy dwie możliwości - korzystanie z pól o mocy 2,3 kW i 1,8 kW.

Przyjmujemy wówczas, że dzienny pobór energii elektrycznej wyniesie w tych przypadkach odpowiednio 2,3 i 2,05 kWh, co przekłada się na koszty na poziomie 1,73 i 1,54 zł. Rocznie przekłada się to na koszty na poziomie 629,63 oraz 561,19 zł.

Telewizor - ile prądu zużywa?

Według danych przytaczanych przez serwis Wirtualne Media, przeciętny Polak spędza przed telewizorem średnio 4 godziny, 20 minut i 59 sekund dziennie. Załóżmy, że rozpatrywany jest telewizor 40-calowy, którego moc to 70 watów. Jeśli założyć, że oglądany jest przez 4,5 godziny dziennie, w ciągu doby zużyje on około 0,32 kWh, co oznacza zużycie na poziomie 0,24 zł. Rocznie daje to około 87,6 zł.

Ładowarka do telefonu - jak dużo prądu zużywa?

Zużycie prądu przez ładowarki do telefonów nie jest wielkie. Przy założeniu, że telefon ładowany jest godzinę dziennie z mocą 10 W, w ciągu dnia ładowanie będzie kosztować nas około 0,008 zł, co rocznie oznacza koszt około 2,74 zł.

Laptop - pobór prądu

Laptop w trakcie pracy potrzebuje około 30 W energii. W przypadku korzystania z niego 8 godzin dziennie wiąże się to ze zużyciem na poziomie 0,24 kWh w ciągu doby, co daje nam dzienny rachunek w okolicach 0,18 zł. Rocznie przekłada się to na około 65,70 zł.

Pralka - zużycie energii elektrycznej

Załóżmy, że z pralki korzystamy 100 razy w ciągu roku (w wielu przypadkach liczba ta będzie o wiele wyższa - jest ona zależna od liczby i wieku domowników). Jeden cykl prania zużywa średnio 0,9 kWh, co kosztuje nas około 0,68 zł. Przy naszym założeniu 100 cykli rocznie, koszt ten wynosić będzie około 68 zł.

Zużycie prądu piekarnika

Piekarnik to urządzenie oparte na grzałce, więc siłą rzeczy musi zużywać dużo prądu. Moc piekarnika to około 2000 W. Aby rozgrzać urządzenie do 200 stopni Celsjusza, potrzeba około 41 minut. Przekłada się to na dzienne zużycie na poziomie 1,36 kWh, co wiąże się z kosztem o wysokości 1,02 zł. Zakładając, że piekarnika używamy kilka razy w tygodniu, a czasem pracuje on znacznie dłużej niż 41 minut, można przyjąć, że rocznie będzie on nas kosztował nawet 350 złotych.

