To "biegający" motor. Kawasaki z nowym terenowym pojazdem robotycznym

[1/6] Corleo to koncepcyjny model robotycznego pojazdu terenowego

Corleo to nie tylko pojazd, ale także przykład nowoczesnej technologii. Wyposażony w cztery robotyczne nogi, porusza się dzięki 150-centymetrowemu silnikowi wodorowemu, który generuje energię elektryczną. "Pojazd ten, zachowując radość z jazdy, nieustannie monitoruje ruchy kierowcy, co pozwala na osiągnięcie poczucia jedności między człowiekiem a maszyną" - opisuje Grupa Kawasaki Heavy Industries na swojej stronie.

Wbudowany wyświetlacz HUD dostarcza informacji na temat poziomu wodoru i stabilności ruchu, co przypomina interfejsy znane z gier komputerowych. System nawigacyjny pojazdu jest zaawansowany, oferując wsparcie nawet w nocy poprzez projekcję markerów na drodze.

Kawasaki planuje wprowadzenie Corleo na rynek do 2050 roku, co ma zrewolucjonizować mobilność osobistą. To nie tylko pojazd, ale także sygnał, w jakim kierunku zmierza integracja człowieka i robota w kontekście dekarbonizacji i sztucznej inteligencji.