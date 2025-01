Top 5 nowoczesnych smartfonów – 2025 to świetny czas na zmianę sprzętu

A jeśli jeszcze nie korzystasz z aplikacji Media Expert, to najwyższy czas zacząć! Odkrywaj więcej korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

Motorola Edge 50 Neo 5G prezentuje się jako smartfon o starannie wyważonym zestawie funkcji, który zadowoli zarówno fanów multimediów, jak i osoby poszukujące stabilnego narzędzia do codziennej pracy. Jego kompaktowa obudowa w stalowej wersji kolorystycznej przyciąga uwagę subtelnym wykończeniem, podkreślając przy tym solidność zastosowanych materiałów. Producent postawił na ekran o przekątnej 6,4 cala i częstotliwości odświeżania 120 herców, dzięki czemu przewijanie stron internetowych czy oglądanie filmów odbywa się bez zauważalnych opóźnień. Urządzenie napędzane jest szybkim procesorem klasy premium, co w połączeniu z 12 gigabajtami pamięci RAM daje znaczną swobodę w uruchamianiu wielu aplikacji jednocześnie.

Realme 12 Pro+ w niebieskim wydaniu to połączenie przyciągającego uwagę designu z osiągami, które z powodzeniem sprostają oczekiwaniom wymagających użytkowników. Jego jasny, 6,7-calowy wyświetlacz wyróżnia się odświeżaniem 120 Hz i wysoką rozdzielczością sprawiając, że każdy szczegół na ekranie jest wyrazisty, a animacje i przejścia prezentują się wyjątkowo płynnie. Konstrukcja smartfona odznacza się smukłym profilem i przyjemnym w dotyku wykończeniem, co czyni go wygodnym w codziennym użytkowaniu. Funkcja szybkiego ładowania sprawia, że krótkie podłączenie do zasilania pozwala na dłuższe korzystanie z urządzenia, a nowoczesny interfejs systemu Android wzbogacono o autorskie nakładki, które podkreślają wizualną spójność z kolorystyką smartfona.