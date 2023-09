TOP 5 smartfonów z super aparatem

Rozważając zakup flagowego smartfona, warto zwrócić uwagę na model Samsung SM-S918 Galaxy S23 Ultra 5G. Ten imponujący sprzęt jest wyposażony w potężne 12 GB pamięci RAM oraz imponujący dysk o pojemności 512 GB, co zapewnia szybkie i płynne działanie, nawet przy wymagających aplikacjach. Technologia 5G gwarantuje najwyższą prędkość internetu, co sprawi, że będziesz zawsze na bieżąco. Ekran o rozmiarze 6,7 cala z technologią Dynamic AMOLED oferuje żywe kolory i ostrość obrazu. Do tego czterokrotny system aparatu fotograficznego z główną matrycą o rozdzielczości 108 MP zapewnia doskonałe zdjęcia w każdych warunkach.