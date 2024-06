Uchwyt nad drzwiami w samochodzie. Mało kto wie, do czego służy naprawdę

Ten element można znaleźć w każdym aucie, ale jego obecność i funkcja dla wielu pozostają tajemnicą. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, do czego mogą się przydać te uchwyty. Producenci samochodów nie instalują ich przypadkowo.

Warto pamiętać, że projektanci samochodów nie kierują się przypadkiem i zachciankami. We współpracy z inżynierami dążą do stworzenia auta nie tylko atrakcyjnego wizualnie, ale przede wszystkim bezpiecznego i komfortowego .

W ich planach nie ma miejsca na uchwyty, które miałyby służyć jako wieszaki (do tego celu służą inne akcesoria). Nie są one także przeznaczone do trzymania się w czasie gwałtownej jazdy, gdyż tę funkcję spełniają pasy bezpieczeństwa i podłokietniki. Prawdziwe zadanie uchwytów nad drzwiami jest zupełnie inne.