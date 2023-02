Ucierpiały oczy i uszy Putina. Białoruscy partyzanci zniszczyli latający radar

Jest to bardzo bolesna strata dla Rosjan, ponieważ w służbie wedle raportu The Military Balance 2021 Rosja miała na stanie zaledwie dziewięć sztuk, z czego cztery zostały zmodernizowane do standardu A-50U. Są to wyspecjalizowane maszyny, bez których Rosja będzie miała bardzo ograniczone możliwości nadzorowania przestrzeni powietrznej.