Urlop w hotelu? Te gadżety możesz zabrać z pokoju!

Hotele to obiekty noclegowe, które kojarzą się z luksusem oraz komfortowym wypoczynkiem w nowocześnie zaaranżowanym otoczeniu. W pokojach znajdziemy jednak nie tylko wygodne łóżko, biurko, sprzęt RTV i AGD oraz kompletnie wyposażoną łazienkę, ale także liczne gadżety, z których możemy do woli korzystać w trakcie swojego pobytu w obiekcie. Pięknie pachnące mydełka, żele pod prysznic, miękkie kapcie i puszyste ręczniki sygnowane logo obiektu to tylko niektóre z akcesoriów, które będą czekały na nas w wynajętym pokoju hotelowym. Czy wszystkie te gadżety możemy zabrać ze sobą do domu? To pytanie zadaje sobie spora rzesza turystów, planujących zatrzymanie się na urlop w hotelu.

Czy hotel to dobra opcja zakwaterowania? Jak najwygodniej zarezerwować pobyt?

Hotele to obiekty noclegowe, w których pobyt na długo pozostaje w pamięci. Na gości, oprócz wygodnego zakwaterowania, czeka na miejscu szereg dodatkowych atrakcji. Do ich dyspozycji jest m. in. restauracja i drink bar, a nierzadko także strefa fitness, basen, siłownia oraz wiele innych udogodnień. Rezerwując pobyt w hotelu, możemy mieć więc pewność, że bez względu na pogodę panującą na zewnątrz, w przyjemny i urozmaicony sposób spędzimy swój wolny czas.

Zakwaterowanie w hotelu najprościej i najwygodniej zarezerwujemy online. Idealnie dopasowany do naszych potrzeb i terminu urlopu hotel można bowiem wyszukać za pośrednictwem portalu turystycznego, na którego łamach znajdują się aktualne oferty wszystkich wartych zainteresowania obiektów noclegowych w konkretnej lokalizacji. Na przykład, jeśli na urlop wybieramy się do stolicy Małopolski, w wyszukiwarce portalu wystarczy wpisać frazę "hotele Kraków", aby już po chwili mieć przed oczami kompletną listę hoteli dostępnych w czasie planowanego urlopu.

Hotelowe gadżety, które można bezpiecznie zabrać do domu

Ideą hotelów jest sprawienie, aby każdy gość czuł się w ich progach komfortowo oraz miał pod ręką wszystko, co potrzebne do spędzenia czasu w przyjemnej atmosferze. Na każdego turystę w pokoju czeka więc szereg przydatnych akcesoriów, z których część jest własnością hotelu, część natomiast pełni funkcję reklamową i z zasady jest przeznaczona do indywidualnego użytku – te drugie gadżety możemy schować do walizki i zawieźć ze sobą do domu!

Wśród akcesoriów, które możemy przywieźć z wakacji spędzanych w hotelu, znajdują się m. in. miniaturki kosmetyków. W hotelowej łazience będą czekały na nas pięknie pachnące i zapakowane mydełka, małe buteleczki szamponów i żeli pod prysznic. Niektóre hotele oferują swoim gościom także dostęp do szczoteczek do zębów oraz miękkie kapcie. Wszystkie te gadżety zazwyczaj są opatrzone logo obiektu i są przeznaczone do indywidualnego użytku. Bez obaw możemy więc zabrać je ze sobą do domu i tym samym zyskać oryginalną, użyteczną pamiątkę z wakacji.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zestawów do poprawek krawieckich, akcesoriów papierniczych (w tym notesów i długopisów) i folderów reklamowych, które również możemy zapakować do bagażu i korzystać z nich już po powrocie do domu. Nie wszystko, co znajduje się w pokoju hotelowym będzie można jednak zabrać z niego bezkarnie – są bowiem takie gadżety hotelowe, których pod żadnym pozorem nie należy sobie przywłaszczać!

Akcesoria hotelowe, które powinny pozostać w obiekcie. Jakie gadżety najczęściej kuszą turystów?

Istnieje szereg akcesoriów hotelowych, których nie należy zabierać ze sobą do domu. Należą do nich takie elementy wyposażenia pokoju, jak m. in. szlafroki, ręczniki i wieszaki. Co ciekawe, to właśnie one najbardziej "kuszą" turystów i często znikają w zakamarkach ich walizek. Na liście często przywłaszczanych przez hotelowych gości gadżetów znajdują się także takie elementy wyposażenia pokoju, jak m. in. szklanki, kubki, sztućce, a nawet telewizory, ekspresy do kawy i lodówki! Z pokojów hotelowych potrafią także znikać obrazy, dekoracje, deski sedesowe, a nawet armatura łazienkowa.

Co grozi osobom, które bezprawnie przywłaszczą sobie własność hotelu? Oprócz oczywistego zgłoszenia kradzieży na policję, delikwent musi liczyć się także z wpisaniem swojego nazwiska na tzw. "czarną listę gości" i odmowę obsługi w obiekcie w przyszłości. Z tego powodu, w razie wątpliwości, co do tego, które z hotelowych gadżetów możemy zabrać do domu, a które powinniśmy pozostawić na miejscu, warto zawsze pytać obsługę obiektu – jej odpowiedź rozwieje wszystkie wątpliwości oraz sprawi, że ze spokojnym sumieniem będziemy mogli przywieźć z wakacji oryginalne pamiątki, które przypomną nam o udanym pobycie w hotelu.

Współpraca sponsorowana z marką Nocowanie.pl