Wkręt, których pochłania dźwięki. Sąsiedzi przestaną ci przeszkadzać

Håkan Wernersson z Wydziału Materiałoznawstwa i Matematyki Stosowanej na Uniwersytecie w Malmo we współpracy z aukstykiem opracował wkręt, który pochłania hałas. Rozwiązanie może zmienić sporo w kwestiach budownictwa, bo pozwala zredukować ilość dochodzących do nas dźwięków o nawet połowę i pozwala uniknąć niektórych problemów dotyczących niewłaściwej izolacji akustycznej. Testy laboratoryjne wykazały, że wynalazek pozwala zmniejszyć poziom hałasu o 9 decybeli, co oznacza redukcję rejestrowanego dźwięku o połowę względem standardowych wkrętów.