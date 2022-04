W ostatnim czasie ceny szybują w górę w szalonym tempie. Gaz, prąd, paliwo, materiały budowlane i produkty spożywcze – uff, sporo tego. Coraz więcej z nas przygląda się więc swoim codziennym wydatkom, by ograniczyć to, co zbędne. Niektórzy planują posiłki i minimalizują marnowanie żywności. Inni rezygnują z niektórych produktów, takich jak, np. butelkowana, gazowana woda i stawiają na wielokrotnie tańszą kranówkę. Co jednak począć, gdy tęskni się za orzeźwiającym działaniem bąbelków? Mamy na to radę. Z naszego artykułu dowiesz się, co zrobić, by za ułamek ceny cieszyć się pyszną, gazowaną wodą.

Dlaczego warto pić wodę?

Bez wody powstanie życia na naszej planecie nie byłoby możliwe. Potrzebujemy jej każdego dnia, a nawet mały jej ubytek sprawia, że zaczynamy odczuwać negatywne konsekwencje. To, ile dziennie powinniśmy przyjmować płynów, jest uzależnione od wielu czynników, m.in.: naszego trybu życia, wagi, wieku, temperatury powietrza czy aktywności fizycznej.

Dlaczego powinniśmy pić wodę? Często mylimy pragnienie z uczuciem głodu. Możemy temu zapobiegać, pijąc małe łyki w regularnych odstępach czasu. Odpowiednia ilość płynów w ciągu dnia ułatwia trawienie. Woda pomaga nam lepiej się koncentrować i pracować wydajniej. Regularne przyjmowanie płynów skutecznie ujędrnia naszą skórę, zapobiega jej starzeniu oraz występowaniu cellulitu. Czasem wystarczy odpowiednia ilość wody w ciągu dnia, by pozbyć się bólu głowy. Większość z nas jest odwodniona, a jednym z objawów tego stanu są właśnie dolegliwości bólowe. Woda oczyszcza nasz organizm i usprawnia działanie nerek. Picie wody pomaga w tworzeniu się czerwonych krwinek[1].

Jak widzisz, na piciu wody nie warto oszczędzać. Odpowiednie nawodnienie to podstawa zdrowego ciała i sprawnego umysłu.

W jaki sposób możesz jednak ograniczyć wydatki na wodę butelkowaną, szczególnie gdy jesteś fanem tej gazowanej? Odpowiedzią jest nowoczesny system do gazowania wody SodaStream.

Ile kosztuje cię woda w plastiku?

Sklepy pełne są butelkowanej wody gazowanej. Całe alejki w supermarketach zapełnione są zgrzewkami z logami różnych marek. Do wyboru masz te bez gazu oraz lekko i mocno gazowane. Możesz też wybrać butelki o różnych kształtach i rozmiarach, aby codzienne nawadnianie organizmu było dla ciebie jak najwygodniejsze. Czy wiesz jednak, ile miesięcznie wydajesz na wodę w plastikowych opakowaniach? Policzmy:

koszt litra wody waha się od 1,20 do 1,80 zł za każdy litr (średnio 1,50 zł), przy założeniu, że kupujesz ją w butelce o pojemności 1,5 litra

w przypadku mniejszych pojemności cena rośnie do nawet 4,20 zł za każdy litr

przeciętny człowiek powinien wypijać średnio 2 litry wody dziennie Koszt spożycia wody butelkowanej przez jedną osobę wynosi więc ok. 90 zł przy zakupie butelek półtoralitrowych i nawet 252 zł przy tych o mniejszej pojemności! To naprawdę spora pozycja w domowym budżecie. Wydatki na ten cel można jednak ograniczyć, korzystając z saturatorów SodaStream i postawić na ekonomiczne gazowanie wody z kranu.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Co składa się na cenę wody butelkowanej? - infografika.

SodaStream – czy to się opłaca?

Zastanawiasz się pewnie, czym jest SodaStream. To nic innego jak nowoczesny ekspres, dzięki któremu szybko, tanio i ekologicznie nasycisz kranową wodę dwutlenkiem węgla. Wystarczy, że zamontujesz cylinder z gazem do wybranego urządzenia (Terra, Duo albo Art) i podłączysz dołączoną do zestawu butelkę wielorazową. Nasycenie płynu bąbelkami możesz kontrolować poprzez odpowiednią liczbę naciśnięć przycisku znajdującego się na górze ekspresu:

1-2 to delikatny gaz

3-4 nieco mocniej gazowana woda

5-7 orzeźwiający napój bardzo mocno nasycony dwutlenkiem węgla

Ile kosztuje nabój do SodaStream i na jak długo starcza?

Jeden cylinder kosztuje tyle, ile jego zawartość, czyli 49,99 zł. Kiedy skończy ci się zapas dwutlenku węgla do gazowania wody, wystarczy, że zamówisz wymianę naboju i oddasz zużyty nabój. Nowy cylinder dotrze do ciebie zupełnie za darmo. Możesz tez wymienić go podczas codziennych zakupów w jednym z setek punktów wymiany w całej Polsce.

Ile wody sodowej uzyskasz z jednego naboju?

Wszystko zależy od tego, jak mocno gazowaną wodę lubisz. Średnio uzyskasz tą metodą do 60 litrów pysznego napoju z bąbelkami. Jest to zatem wydatek rzędu 0,83 zł za jeden litr wody. To się naprawdę opłaca!

Cylindry SodaStream są napełniane jedynie spożywczym dwutlenkiem węgla najwyższej jakości. Przechodzą też szczegółowe kontrole bezpieczeństwa, abyś mógł bez obaw korzystać z tego nowoczesnego i wygodnego rozwiązania.

Chroń środowisko naturalne – ogranicz plastik na co dzień

Woda butelkowana obciąża nie tylko twój portfel, lecz również bardzo niekorzystnie wpływa na naszą planetę. Aż 1,5 miliona ton plastiku pochodzącego z butelek rocznie staje się odpadami. Tylko 23% z tego zostaje poddane recyklingowi. Aż 450 lat potrzeba, by butelka PET została w pełni rozłożona[2].

Jak widzisz, ilość produkowanego plastiku jest naprawdę zatrważająca. Nasza planeta powoli przegrywa walkę z nadmierną produkcją odpadów z tworzyw sztucznych.

Woda kranowa jest doskonałą alternatywą dla tej butelkowanej. Jej jakość jest stale kontrolowana, a normy, które musi spełniać, są bardzo restrykcyjne. Co więcej średni koszt litra takiej wody w Polsce to zaledwie 1 grosz!

Less waste w praktyce

Coraz więcej z nas ma świadomość, że dalsza eksploatacja zasobów naturalnych oraz produkcja odpadów w takiej ilości, jak ma to miejsce obecnie, nie może być kontynuowana. Warto zmieniać swoje codzienne nawyki, by zatroszczyć się zarówno o przyszłość naszą, jak i kolejnych pokoleń.Potrzeba zmian sprawiła, że ruch Less Waste znacznie urósł w siłę. Jest to mniej restrykcyjna forma Zero Waste, które opiera się na całkowitym wyeliminowaniu produkcji odpadów przez gospodarstwo domowe. Less Waste pozwala na luźniejsze podejście do tematu ekologii. Nie oznacza to jednak braku troski o środowisku. Raczej związane jest z brakiem poczucia winy, gdy zdarzy się kupić okazjonalnie coś w plastikowym opakowaniu.