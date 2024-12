Wyjątkowe smartfony pod choinkę – Top 5 świetnych modeli

Jeśli szukasz prezentu pod choinkę, pomyśl o nowym telefonie dla bliskiej osoby. Sprawdź, które modele doskonale sprawdzą się w tej roli. Zapraszamy do lektury naszych rekomendacji!

Materiał sponsorowany przez Media Expert

A jeśli jeszcze nie korzystasz z nowej aplikacji Media Expert? To najwyższy czas zacząć! Odkrywaj więcej korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

© materiały partnera

Realme 12 Pro 12/256 GB 5G – telefon, który nie zawodzi

Realme 12 Pro to telefon, który zaskakuje nie tylko swoim eleganckim designem, ale przede wszystkim wyjątkowymi możliwościami technicznymi, w tym niezawodnym połączeniem 5G. Jest wyposażony w ogromny ekran o przekątnej 6,7 cala. Dzięki rozdzielczości Full HD+ możesz cieszyć się wyjątkową jakością detali, niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, grasz w gry, czy przeglądasz media społecznościowe. Telefon działa w oparciu o wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, który współpracuje z 12 gigabajtami pamięci RAM. Taka konfiguracja gwarantuje płynność działania nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. Jeśli cenisz sobie telefon, który nie tylko wygląda stylowo, ale przede wszystkim działa niezawodnie, Realme 12 Pro to wybór dla Ciebie.

Ten świetny smartfon na prezent znajdziesz <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Motorola Edge 50 Neo – nowości od dobrze znanej marki

Motorola Edge 50 Neo łączy w sobie wyjątkowy design i wydajność, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ekran o przekątnej 6,4 cala wykonany w technologii OLED, zachwyca nasyceniem barw i głębią czerni, a odświeżanie na poziomie 120 herców sprawia, że każde przesunięcie palcem jest niezwykle płynne. Telefon działa w oparciu o wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300. Zastosowana bateria i wsparcie dla szybkiego ładowania pozwalają na komfortowe korzystanie z telefonu przez cały dzień. Motorola Edge 50 Neo wyposażona jest także w podwójny aparat główny, który doskonale radzi sobie w słabym świetle. Telefon oferuje 512 gigabajtów przestrzeni na dane, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które gromadzą dużą ilość zdjęć, filmów, czy dokumentów. Elegancka granatowa obudowa to tylko wisienka na torcie w przypadku tego niezwykle funkcjonalnego modelu.

Ten model koniecznie sprawdź <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Smartfon Google Pixel 9 – perfekcja w prostocie

Google Pixel 9 to telefon, który udowadnia, że mniej znaczy więcej. Jego minimalistyczny design kryje w sobie potężne możliwości. Ekran OLED o przekątnej 6,3 cala gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i płynność w codziennym użytkowaniu. Dzięki systemowi Android w najczystszej formie możesz cieszyć się intuicyjnym interfejsem, bez zbędnych dodatków. Procesor Google Tensor G4 zapewnia płynne działanie w każdej sytuacji. Bateria wspierana przez inteligentne zarządzanie energią wystarcza na cały dzień użytkowania, nawet przy intensywnym korzystaniu z aplikacji i funkcji multimedialnych. Aparat to znak rozpoznawczy linii Pixel – zdjęcia są wyjątkowo szczegółowe i naturalne, a funkcja Tryb Nocny pozwala robić doskonałe fotografie w ciemności. Jeśli cenisz sobie niezawodność, prostotę i wysoką jakość wykonania, Google Pixel 9 to propozycja, która spełni Twoje oczekiwania.

Smartfon Google Pixel 9 znajdziesz <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Samsung Galaxy S24 – moc w eleganckim wydaniu

Samsung Galaxy S24 to urządzenie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy nie akceptują kompromisów. Wyposażony w ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 6,2 cala, oferuje niesamowitą jasność i jakość obrazu, która idealnie sprawdza się zarówno w domu, jak i w plenerze. Procesor Exynos 2400 oraz 8 gigabajtów pamięci RAM to połączenie gwarantujące płynność i niezawodność, a obsługa sieci 5G zapewnia doskonały zasięg, niezależnie od lokalizacji. Bateria o pojemności 4 000 miliamperogodzin wspiera szybkie ładowanie, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii. Główny aparat zachwyca jakością zdjęć, a dodatkowe funkcje takie jak tryb nocny czy zoom optyczny sprawiają, że telefon spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników fotografii.

Ten świetny smartfon od Samsung dostępny <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Smartfon Apple iPhone 16 Pro – niezawodność w tytanowym stylu

Apple iPhone 16 Pro to synonim prestiżu i nowoczesności. Tytanowa obudowa w kolorze Desert Titanium to wyjątkowe połączenie trwałości i elegancji. Wyposażony w ekran Super Retina XDR o przekątnej 6,3 cala, oferuje niezrównaną jakość obrazu i płynność dzięki technologii ProMotion z odświeżaniem 120 herców. Procesor A17 Pro to absolutna potęga w świecie mobilnym – szybki, wydajny i energooszczędny. Telefon obsługuje najnowszy standard sieci 5G, co gwarantuje doskonały zasięg i błyskawiczne prędkości transmisji danych. Bateria wystarcza na cały dzień intensywnej pracy, a szybkie ładowanie oraz możliwość korzystania z MagSafe ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia. System aparatów oferuje zdjęcia o niespotykanej szczegółowości, a zaawansowane funkcje pozwalają na twórcze eksperymenty.

Wyjątkowy iPhone 16 Pro dostępny <<TUTAJ>>

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Media Expert