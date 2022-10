Wyjeżdżasz z domu na kilka dni? Oto proste sposoby na zaoszczędzenie energii

Kolejnym sposobem, który może pomóc obniżyć rachunek za energię, jest wyłączenie światła we wszystkich pomieszczeniach. Wydaje się to banalnie proste, ale niekiedy o tym zapominamy lub celowo zostawiamy zapalone światło w jednym z pomieszczeń. Warto pamiętać, że włączone przez długi czas żarówki pobierają sporo prądu. Nie bez znaczenia jest też rodzaj używanych żarówek.

Serwis Liczy się energia informuje, że roczne zużycie energii dla źródeł światła typu halogen (jeśli używamy ich przez około 3 godziny dziennie) to 328,5 kWh, co przekłada się na koszt 262,80 zł. Z kolei używanie świateł typu LED w takim samym wymiarze czasowym daje roczne zużycie energii na poziomie 43,8 kWh, co kosztuje nas około 35,04 zł. Widać tutaj istotną różnicę. Żarówki LED są droższe, ale taki zakup jest opłacalny w dłuższej perspektywie czasu, bo zużywają one mniej energii i dodatkowo są trwalsze.