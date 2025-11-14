Niezwykła anomalia. Tym organizmom wyrosła druga głowa
Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego napotkali nietypowe zjawisko u mikroskopijnych płazińców Stenostomum brevipharyngium. U niektórych osobników, zamiast ogona, pojawiła się druga funkcjonalna głowa.
Polscy badacze podczas prac nad hodowlą Stenostomum brevipharyngium odkryli niespotykaną anomalię rozwojową. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, tam, gdzie zazwyczaj u tych organizmów wyrasta ogon, zauważyli powstanie drugiej głowy. Chociaż dodatkowa głowa powodowała drobne trudności w poruszaniu, płazińce funkcjonowały prawidłowo.
Niezwykła anomalia
W trakcie badań udało się stworzyć populację dwugłowych robaków, co umożliwiło naukowcom szczegółową analizę zjawiska. Dr Ludwik Gąsiorowski z Instytutu Biologii Ewolucyjnej wyjaśnił, że płazińce mają zdolność regeneracji nawet po przecięciu. W niektórych przypadkach doszło również do odwrócenia osi ciała.
Niezwykłą anomalię w hodowli zauważyła doktorantka Katarzyna Tratkiewicz. Obserwowała ona zarówno osobniki typowe, jak i te z dwiema głowami. Naukowcy opisali swoje wyniki na łamach czasopisma "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences".
Stenostomum brevipharyngium wykazują nie tylko zdolność regeneracji, ale także bezpłciowego rozmnażania przez paratomię. W tej metodzie nowy organizm rozwija się wewnątrz dorosłego, w odróżnieniu od klasycznego pączkowania, gdzie nowy osobnik powstaje z boku ciała. Anomalia polegała na tym, że w badanych przypadkach wyrastała druga głowa, zamiast ogona.
Dalsze badania umożliwiły rekonstrukcje, gdzie regenerowane głowy formowały nowe ogony. Odkrycie to, nieznane wcześniej w królestwie zwierząt, podkreśla granice plastyczności organizmów i mechanizmy regeneracji. Analizy wskazały problem z markerami genetycznymi dla tkanek ogonowych, a dwugłowe osobniki miały braki w układzie wydalniczym.
Ostatecznie badacze ustalili, że problem wynikał z zaburzeń markerów genetycznych odpowiadających za tworzenie tkanek ogonowych. Dwugłowe osobniki miały także nieprawidłowości w układzie wydalniczym, co potwierdziło złożony charakter tego niezwykłego zjawiska.