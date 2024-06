Wyjmij to z samochodu. Spalanie momentalnie spadnie

Eksperci wskazują, że pojazdy spalinowe mogą zużywać mniej paliwa, jeśli są odpowiednio przygotowane do jazdy. Przedmioty, które często niepotrzebnie przechowujemy w bagażnikach czy na siedzeniach, obciążają samochód, co prowadzi do wyższego spalania. Czasami wystarczy zwykłe sprzątanie, by zauważyć różnicę.