Wykorzystaj smartfona do skanowania negatywów. To bardzo proste i tanie

Skanowanie negatywów za pomocą smartfona staje się coraz bardziej popularne. Dzięki temu rozwiązaniu możemy w prosty sposób przenieść nasze analogowe zdjęcia do formy cyfrowej. Technologia ta jest nie tylko szybka, ale i tania , co czyni ją dostępną dla każdego miłośnika fotografii.

Aby rozpocząć przygodę ze skanowaniem negatywów smartfonem, potrzebujemy kilku rzeczy: smartfona, negatywu oraz aplikacji do obróbki zdjęć. Ważne jest, by posiadać biały ekran lub papier do tła, co pozwoli na uniknięcie zniekształceń podczas fotografowania. Wybór odpowiednich narzędzi ułatwi cały proces i pomoże uzyskać najlepsze efekty.