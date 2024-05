Wyłudzenia przez Netfliksa. Uważaj na te wiadomości

Link widoczny w wiadomości prowadzi naturalnie do fałszywej strony, która jest kopią oryginalnej witryny Netflix. Oszustwo jest stosunkowo łatwe do wykrycia z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń oraz błędów językowych. Formularz na fałszywej stronie prosi o podanie pełnych danych kontaktowych, a w dalszej kolejności, pod pretekstem aktualizacji metody płatności w celu odblokowania konta, namawia do wprowadzenia numerów karty płatniczej.