Wystający punkt na desce rozdzielczej. Latem za niego podziękujesz

Zastanawiasz się, do czego służy ten niewielki, wystający element na desce rozdzielczej w twoim samochodzie? To czujnik, który pełni istotną funkcję w aucie.

Istnieją dwa typy właścicieli samochodów — ci, którzy dbają jedynie o sprawność auta oraz miłośnicy gadżetów, którzy zmieniają modele, by mieć coraz nowsze technologiczne nowinki. Bez względu na to, do której grupy należysz, sprawdź, czy w twoim aucie nie ma małego, plastikowego punktu na desce rozdzielczej. Może to całkowicie odmienić twoje wrażenia z jazdy.

Dziwny punkt na desce rozdzielczej

Producenci samochodów ciągle wprowadzają nowe udogodnienia technologiczne. Dotykowe deski rozdzielcze, które kiedyś były domeną luksusowych aut, teraz są dostępne nawet w budżetowych modelach. Jednak wielu z nas porusza się pojazdami z rynku wtórnego, mającymi już przynajmniej dekadę. Można się zdziwić, odkrywając, że nawet w starszych modelach są funkcje, o których rzadko kto wie.

czujnik nasłonecznienia fot. genialne.pl

Jeśli masz na desce rozdzielczej plastikowy, wystający przycisk i nie wiesz, do czego on służy, to jest to najprawdopodobniej czujnik nasłonecznienia pojazdu. Usytuowano go blisko szyby w większości samochodów z dwustrefową klimatyzacją. Jego zadaniem jest "mierzenie" intensywności promieni słonecznych i dostosowanie temperatury klimatyzacji do warunków na zewnątrz. Ale to nie wszystko. Dzięki takim czujnikom wnętrze auta ochładza się znacznie szybciej i efektywniej.

Jak włączyć czujnik nasłonecznienia?

Czujnik nasłonecznienia auta działa przez cały czas. Oznacza to, że niezależnie od warunków pogodowych przesyła informacje o temperaturze do klimatyzacji. Aby móc korzystać z tej funkcji, upewnij się, że przy czujniku nic nie leży. Musi być całkowicie odkryty, by mógł prawidłowo funkcjonować.