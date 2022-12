Wystarczy mu tylko ta solarna łódź. Żyje na niej od lat

Żeglarz z USA mieszka na łodzi wycieczkowej Beneteau Idylle z 1984 r. Chociaż jednostka ma nieco ponad 12 m, mężczyzna twierdzi, że jest na niej wystarczająco dużo przestrzeni do życia. Byrne zakupił łódź kilka lat temu za 23 tys. dolarów i od tego czasu znacznie ją zmodyfikował, montując na niej m.in. panele słoneczne o mocy 1000 watów

Na łodzi Amerykanina znajdziemy m.in. urządzenie do odsalania wody morskiej, piecyk do smażenia oraz warzywa. Mężczyzna pływa z reguły samotnie, ale od czasu do czasu zabiera ze sobą załogę. Utrzymując niskie wydatki, może zarabiać na życie, dokumentując swoje przygody na YouTube i Patreonie w ramach projektu w mediach społecznościowych o nazwie Adventureman Dan.