Wystarczy tylko uśmiech. Mastercard wprowadza nową metodę płatności

Biometric Checkout Program, bo o nim mowa, będzie wykorzystywać te same zabezpieczania, które występują obecnie przy odblokowywaniu smartfonów. Masterdard zapewnia, że wypracowane standardy sprawią, że płatności będą nie tylko wygodne, ale też bezpieczne.

Konsumenci odwiedzający te sklepy mogą zarejestrować swoje twarze i informacje dotyczące płatności za pośrednictwem aplikacji Payface. Potem wystarczy już tylko, aby podczas finalizacji transakcji uśmiechnęli się do kamery znajdującej się przy kasie. Kolejne programy pilotażowe są planowane w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Jak zauważa jednak serwis The Guardian, plan wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy do płacenia za zakupy budzi też pewne wątpliwości. "Mastercard wspomina o badania sugerujących, że 74 proc. globalnych konsumentów ma >>pozytywne nastawienie<< do technologii biometrycznej, ale aktywiści od dawna wyrażają obawy dotyczące przechowywania i śledzenia danych [użytkowników]" – czytamy na łamach brytyjskiego portalu.