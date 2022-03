Z muzyką nawet w deszczu. Test mobilnego głośnika Hama SoundBarrel

To co pierwsze rzuca się w oczy to rozmiar i waga urządzenia. Należy powiedzieć sobie wprost - Soundbarrel nie należy do najmniejszych głośników Bluetooth. Urządzenie ma wymiary 31 x 15 x 12 cm i waży 2,5 kg, co znaczy, że z pewnością będziemy musieli wygospodarować dla niego nieco miejsca w domu, a już na pewno w plecaku. Należy jednak brać pod uwagę, że zapewnienie dobrej jakości dźwięku jest dużo łatwiejsze w przypadku bardziej gabarytowych sprzętów. Za to do transportowania urządzenia możemy wykorzystać także pasek na ramię, który producent dołącza do głośnika.