Zakręcasz kaloryfery? Możesz spodziewać się kary finansowej

Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy coraz częściej zadajemy sobie pytanie, czy zakręcanie kaloryferów to skuteczny sposób na oszczędności . Niższe rachunki za ogrzewanie mogą wydawać się kuszące, jednak nieprzemyślane działania mogą przynieść niepożądane konsekwencje.

Według przepisów, minimalna temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych powinna wynosić 16 stopni Celsjusza . Spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo nałożyć karę finansową za nieosiągnięcie wymaganego minimum. Wyłączanie kaloryferów może prowadzić do sytuacji, w której właściciel mieszkania będzie musiał partycypować w kosztach ogrzewania wspólnego.

Z jednej strony, zakręcanie kaloryferów na noc może przynieść oszczędności. Jednak rzeczywistość często wygląda inaczej. Poranne dogrzewanie mieszkań może być bardziej kosztowne niż utrzymywanie stałej, niższej temperatury. Co więcej, całkowite wyłączenie grzejnika może spowodować wykroczenie przepisów wewnętrznych spółdzielni .

Co zrobić z zasłonami? W ten sposób efektywnie ogrzejesz swój pokój

Co zrobić z zasłonami? W ten sposób efektywnie ogrzejesz swój pokój

Nieprzestrzeganie zasad związanych z ogrzewaniem może prowadzić do realnych sankcji. W Polsce zdarzały się przypadki, gdzie spółdzielnie nakładały kary na mieszkańców, którzy drastycznie obniżali temperatury w swoich lokalach. W jednym z przypadków, mieszkanka bloku w Gdyni musiała zapłacić 500 zł za zbyt niską temperaturę w lokalu . W Lesznie natomiast, mieszkańcy jednego z osiedli sprzeciwiali się zmianom w regulaminie nakazującym utrzymywanie określonej temperatury.

Zakręcanie kaloryferów może wpływać na jakość życia mieszkańców oraz stan techniczny budynku. Zbyt niski poziom ogrzewania sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może wpłynąć negatywnie na zdrowie. Ponadto, działania te mogą prowadzić do problemów prawnych, a w skrajnych przypadkach, do procesu sądowego.