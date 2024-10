Bezpieczny sezon grzewczy. Tak ustawiona klamka okna jest bardzo ważna

Jesień to czas, gdy temperatury zaczynają spadać, a mieszkańcy domów i mieszkań włączają ogrzewanie . Wraz z początkiem sezonu grzewczego, strażacy i kominiarze przypominają o konieczności dbania o bezpieczeństwo. Regularne przeglądy techniczne i właściwe ustawienia okien mogą zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy przeprowadzić przeglądy kominów, przewodów wentylacyjnych oraz instalacji gazowych . Zaniedbanie tych czynności może prowadzić do groźnych zatruć tlenkiem węgla. Co roku strażacy i kominiarze apelują o regularne kontrole, które mogą uratować życie.

Tlenek węgla, zwany również czadem, może pochodzić z różnych źródeł, takich jak piece węglowe, olejowe, kominki czy gazowe kotły centralnego ogrzewania. Czujniki czadu są niezbędne w każdym domu, szczególnie tam, gdzie korzysta się z urządzeń gazowych. Umożliwiają one szybkie wykrycie niebezpiecznego gazu i podjęcie odpowiednich działań.

Tlenek węgla jest bezwonny i niewidoczny, co czyni go „cichym zabójcą”. Typowe objawy zatrucia to ból głowy, mdłości, wymioty, apatia i utrata przytomności. Gaz szybko łączy się z hemoglobiną, powodując niedotlenienie organizmu. W przypadku podejrzenia zatrucia należy natychmiast wezwać pomoc pod numerem 112.