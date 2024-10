Co zrobić z zasłonami? W ten sposób efektywnie ogrzejesz swój pokój

Ogrzewanie pomieszczeń to wyzwanie, zwłaszcza gdy grzejniki znajdują się w miejscach, które utrudniają efektywne rozchodzenie się ciepła. Często są one umieszczone przy zimnych ścianach, pod nieszczelnymi oknami lub w zimnych kątach pokoju. W takich przypadkach ciepło ma trudną drogę do pokonania, a zasłony mogą dodatkowo utrudniać jego rozprzestrzenianie.