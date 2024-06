Zasada 5 minut. Tak utrzymasz klimatyzację w aucie w idealnym stanie

Ok, rozumiem

Gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni Celsjusza, wejście do przyjemnie schłodzonego auta to prawdziwe wybawienie. Zdarza się jednak, że klimatyzacja może zawieść. Aby tego uniknąć, warto zastosować się do tzw. zasady 5 minut.

Jak mądrze korzystać z klimatyzacji w aucie?

Większość samochodów, w tym starsze modele, jest wyposażona w klimatyzację. Pozwala ona na komfortową podróż bez względu na warunki pogodowe. Niestety, klimatyzacja jest jednym z najczęściej psujących się elementów pojazdu. Można to jednak ograniczyć, przestrzegając zasady 5 minut. Na czym ona polega?

Na 5 minut przed planowanym zakończeniem podróży wyłącz chłodzenie, ale zostaw włączony nawiew. Pozwoli to na dostosowanie się schładzacza do panującej temperatury, a wentylator "odbierze" już nagromadzony chłód i wilgoć. Dzięki temu zmniejszysz wilgotność w układzie klimatyzacji, co zapobiegnie rozwojowi grzybów i pleśni. Te drobnoustroje mogą powodować choroby gardła i przeziębienia. Tę metodę warto stosować za każdym razem, gdy korzystasz z auta.

Czy nie zapominasz o dezynfekcji klimatyzacji?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zmniejszenie wilgoci w układzie klimatyzacyjnym ogranicza rozwój pleśni i grzybów. Nie jest to jednak rozwiązanie całkowicie eliminujące problem. Aby bezpiecznie korzystać z klimatyzacji, raz w roku przeprowadź dezynfekcję jej kanałów. Możesz zlecić to zadanie mechanikowi lub wykonać je samodzielnie.

W tym celu zakup piankę do dezynfekcji, która jest dostępna w sklepach z akcesoriami samochodowymi oraz na stacjach benzynowych. W zestawie z pianką powinna znajdować się długa rurka, którą podłączysz do pianki i wprowadzisz do kanału klimatyzacji.

Samodzielne odgrzybianie posiada pewne wady, ponieważ trudno sprawdzić, jak daleko preparat się rozprzestrzenił. Jeśli zdecydujesz się na odgrzybianie na własną rękę, przeprowadź je wiosną, ponieważ wtedy temperatura nie sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni.