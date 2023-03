Zastąpią węgiel drewnem. W Polsce powstaje nowa ciepłownia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu otrzymało pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania projektu, który dotyczy modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego. Pieniądze popłyną do samorządu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej.

PEC w Piszu otrzyma od NFOŚiGW dofinansowanie na dwie inwestycje. Jedna z nich dotyczy pierwszego etapu budowy cieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla "Wschód 2". Sieć będzie miała długość ok. 795 metrów między ciepłownią przy ul. Jagodnej w Piszu a terenem przeznaczonym pod budowę nowego osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Budowa sieci ma zredukować emisję dwutlenku węgla o 277 ton rocznie. Koszt inwestycji to blisko 2 mln zł, z czego 665 tys. zł przeznaczy na nią NFOŚiGW, a dodatkowo udzielonych zostanie 946 tys. zł pożyczki.