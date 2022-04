Złoto dzięki fotowoltaice? Firma wydobywcza inwestuje w panele

Sieć kopalń Nevada Gold Mines dostarcza rocznie 3,5 mln uncji złota (jedna uncja wynosi w przybliżeniu 28,35 g), stanowiąc największy pojedynczy kompleks tego rodzaju na świecie. Jak czytamy na łamach Interesting Engineering , przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z producentem paneli słonecznych First Solar. Celem tej kooperacji jest dostarczenie modułów, które posłużą do stworzenia prywatnej elektrowni solarnej.

Nevada Gold Mines chce w ten sposób zdekarbonizować swoją działalność oraz zminimalizować wpływ procesów wydobywczych na środowisko. Szacuje się, że technologia modułów fotowoltaicznych mogłaby dostarczyć firmie ok. 17 proc. jej rocznego zapotrzebowania na energię. W ramach umowy zawartej w lutym, moduły dostarczone przez First Solar wejdą w skład elektrowni o mocy 200 MW w drugim kwartale 2023 roku.

Kiedy wybieraliśmy naszego partnera w zakresie technologii modułów fotowoltaicznych, robiliśmy to bardzo uważnie. (…) Dzięki partnerstwu z First Solar znaleźliśmy innowatora, który może dostarczyć wysokowydajne panele słoneczne o najniższym śladzie węglowym i najlepszym dostępnym obecnie profilu środowiskowym.

Barrick Gold Corporation, większościowy udziałowiec w Nevada Gold Mines, zobowiązał się do 30-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Głównym celem firmy jest osiągnięcie zerowych emisji do 2050 r. (wpisuje się to w globalną politykę redukcji CO2).