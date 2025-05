Zorza polarna po raz pierwszy zaobserwowana na Marsie. Przełomowe odkrycie NASA

Łazik Perseverance, działający na powierzchni Marsa, zarejestrował pierwsze w historii zdjęcie zorzy polarnej na tej planecie. To odkrycie, jak poinformowało centrum badawcze NASA, otwiera nowe możliwości badań nad zjawiskami auroralnymi na Czerwonej Planecie. „To ekscytujące odkrycie otwiera nowe możliwości dla badań auror i potwierdza, że zorze mogą być widoczne dla przyszłych astronautów na powierzchni Marsa” – przekazała Elise Knutsen z Uniwersytetu w Oslo w komunikacie Jet Propulsion Laboratory, JPL NASA.

Jak doszło do odkrycia zorzy polarnej na Marsie?

15 marca 2024 r. Słońce wyemitowało rozbłysk słoneczny oraz koronalny wyrzut masy, co doprowadziło do powstania zorzy na Marsie. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu kamer i spektrometru, łazik Perseverance zdołał uchwycić to zjawisko w widzialnym świetle. Na zdjęciu widać porównanie nocnego nieba z marsjańskim księżycem Deimos, bez zorzy polarnej. „Sztuką było wybranie odpowiedniego wyrzutu masy, który przyspieszyłby i wprowadził wiele naładowanych cząstek do atmosfery Marsa” – wyjaśniła Knutsen.

Zorza pojawiła się jako "rozproszona zielona mgiełka, jednolita we wszystkich kierunkach" przy długości fali 557,7 nanometrów, co jest tą samą linią emisyjną, która tworzy zieloną zorzę na Ziemi. Perseverance użył swojej kamery Mastcam-Z oraz spektrometru SuperCam do udokumentowania tego zjawiska, mimo że instrumenty te nie były specjalnie zaprojektowane do fotografii nocnej.

Jakie znaczenie ma to odkrycie dla przyszłych misji?

Odkrycie widocznej zorzy na Marsie ma ogromne znaczenie dla przyszłych misji załogowych. „Obserwacje Perseverance potwierdzają nowy sposób badania tych zjawisk, który uzupełnia to, co możemy obserwować za pomocą naszych orbiterów Marsa” – powiedziała Katie Stack Morgan z NASA. Zrozumienie warunków, które prowadzą do powstawania zorzy, jest kluczowe dla bezpiecznego wysyłania ludzi na Marsa.

To odkrycie jest wynikiem współpracy wielu zespołów naukowych, które szybko zareagowały na alerty o zbliżających się burzach słonecznych. Sonda MAVEN na orbicie Marsa potwierdziła obecność słonecznych cząstek energetycznych podczas obserwacji, a dodatkowe potwierdzenie pochodziło z misji Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej.